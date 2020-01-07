ماني يتفوق على محرز وصلاح ويظفر بجائزة الأفضل في إفريقيا

حصل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، بعد المستوى المميز الذي قدمه.

جاء فوز ماني في الحفل الذي أقيم الثلاثاء بمدينة الغردقة بمصر، بحضور مجموعة من أبرز نجوم القارة السمراء وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وجاء حصول النجم السنغالي على الجائزة، بعد منافسة مع المصري محمد صلاح زميله في ليفربول، والجناح الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

ونجح ماني في حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بتسجيل 22 هدفاً، بالتساوي مع صلاح والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال.

كما ساهم تألق السنغالي أيضاً في حصول ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا، بتخطي العديد من المحطات الصعبة أبرزها أمام برشلونة وبايرن ميونيخ، وتوتنهام في النهائي، إضافة للقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي.

أما على الصعيد الدولي، ساعد ماني منتخب بلاده في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية الصيف الماضي، حيث خسر أمام منتخب الجزائر بقيادة محرز.

يذكر أن صلاح غاب عن حضور الحفل لأسباب غير معروفة، إضافة لمحرز بعد اعتذاره للمشاركة مع مانشستر سيتي في الديربي أمام يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.