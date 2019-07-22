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ماني يغيب عن الدرع الخيرية بين ليفربول ومانشستر سيتي

منشور 22 تمّوز / يوليو 2019 - 04:22
ساديو ماني
ساديو ماني

أعلن ليفربول عن غياب مهاجمه ساديو ماني عن مباراة الدرع الخيرية التي ستجمعه بمانشستر سيتي في الرابع من الشهر المقبل.

وذكر النادي في بيان أن الدولي السنغالي سيغيب عن مباراة الدرع الخيرية لكنه سيكون حاضراً في أولى مباريات النادي في الدوري الإنجليزي إذ سينضم إلى تدريبات الريدز في الخامس من الشهر القادم.

وكان ماني الذي ساهم في تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم السابق قد شارك مع منتخب بلاده السنغالي في كأس الأمم الإفريقية وقاده للوصول إلى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام غريمه الجزائري.

كلمات دالة:ساديو مانيمنتخب السنغالليفربولكأس الأمم الإفريقية 2019مانشستر سيتيالدرع الخيرية

Via SyndiGate.info


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