ماني يكشف السبب وراء غيابه عن حفل الكرة الذهبية

شكّل غياب النجم ساديو ماني، مهاجم ليفربول، عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم الاثنين الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس، وتنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مفاجأة للكثيرين رغم أنه كان ضمن أبرز المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة.

وربطت العديد من التقارير سبب غياب السنغالي عن حفل الكرة الذهبية بغضبه من نتائج التصويت المسربة عبر وسائل الإعلام، على غرار صحيفة "ميرور" البريطانية، حيث أكدت تواجده في المركز الخامس خلف كل من ليونيل ميسي، وفيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح، وكريستيانو رونالدو لكن اتضح في النهاية أنها غير صحيحة.

ولم يدع ماني مكاناً للشك والإشاعات، في ظل تواجد زميله فان دايك وأليسون بيكر، حيث تحدّث من خلال مقطع مصور نشره الحساب الرسمي لجائزة "بالون دور"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن سبب غيابه، بقوله: "أعتذر لعدم تواجدي في حفل الجوائز لأن جدولي لم يسمح لي بالحضور لأن لدي مباراة يوم الأربعاء".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "لكن مبروك للفائز ونراكم العام المقبل، نأمل الفوز بها إن شاء الله".

وتُوّج قائد الأرجنتين وبرشلونة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه، ليصبح صاحب الرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها هذه الجائزة، وذلك بعدما نجح في الفوز عبر التصويت الذي شارك فيه 180 صحفياً رياضياً من حول العالم.

وحل فان دايك في المركز الثاني، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي جاء في المركز الثالث، ومن ثم ماني رابعاً، فيما حل النجم محمد صلاح خامساً.