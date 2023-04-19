مان سيتي يقصي بايرن ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف نهائي الأبطال

البوابة - تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مستضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفٍ لمثله على أرضية ملعب آليانز آرينا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ليلة الأربعاء.

وتفوق سيتي ذهاباً على خصمه البافاري بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى المربع الذهبي بمجموع اللقاءين 4-1.

أهدر النجم إيرلينغ هالاند ركلة جزاء للسيتيزنز في الدقيقة 37 سددها فوق مرمى الحارس يان سومر.

لكن النرويجي المتألق عوض خطأه حينما استغل تعثر دايو أوباميكانو ليسجل هدف تقدم سيتي في الدقيقة 57.

وعادل جوشوا كيميش لبايرن في الدقيقة 83 من نقطة الجزاء.

مانشستر سيتي يضرب موعداً مع ريال مدريد في نصف النهائي

بهذه النتيجة، سيلاقي فريق المدرب جوسيب غوارديولا فريق ريال حامل اللقب في الدور نصف النهائي لتحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية.