مان سيتي يوجه رسالة لباريس وبرشلونة بخصوص بيرناردو سيلفا

شدد مانشستر سيتي على تمسكه بخدمات النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا المطلوب من قبل عدة أندية أوروبية كبيرة على رأسها برشلونة وباريس سان جيرمان.

لكن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أكد أن بطل أوروبا أعلم مسؤولي البارسا وسان جيرمان بأنه لن يتفاوض معهما بأي حال على بيع نجم موناكو السابق.

وأكد رومانو أن سيتي سيفاتح اللاعب خلال الفترة القادمة بموضوع تمديد عقده.

ولن يتخلى مانشستر سيتي عن سيلفا بأي حال من الأحوال كونه يعتبر عنصراً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني جوسيب غوارديولا.

يذكر أن برشلونة نجح في اقتناص الألماني إيلكاي غوندوغان هذا الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع السيتيزنز بالذات.