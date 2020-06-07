مايكل جوردان يتبرع بـ 100 مليون دولار لمكافحة العنصرية

أعلنت متحدثة باسم نجم كرة السلة السابق الأميركي مايكل جوردان أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار (نحو 88 مليون يورو) لدعم جهود مكافحة العنصرية على مدار الأعوام العشرة المقبلة.

وأوضحت أن المبلغ سيوجه إلى المنظمات التي تعمل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية وفرص التعلم.

وكان جوردان 57 عاماً أبدى قبل أيام حزنه وغضبه إزاء حادث مقتل جورج فلويد، المواطن الأميركي من أصل إفريقي، خلال احتجازه من جانب الشرطة المحلية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وسط غرب الولايات المتحدة، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وخارجها ضد العنصرية وعنف الشرطة.

وقال جوردان في بيان: «حياة السود تهم، وطالما لم يتم القضاء تماماً على العنصرية المتأصلة في بلادنا، سنواصل حماية وتحسين حياة السود».