ما الذي يعنيه احتفال كريستيانو رونالدو الشهير؟

يحتفل لاعبو كرة القدم بأهدافهم وانتصاراتهم بمختلف الأشكال، لكن جلهم يحتفظ لنفسه باحتفال خاص يعبر به عن سعادته بالتسجيل.

نذكر احتفال يورغن كلينسمان بالغطس في الملعب الذي سخر به جراء اتهامه من قبل وسائل الإعلام بالغطس في الملعب، فيما يؤدي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد رقصات مختلفة بعد كل هدف من أهدافه.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد الهدافيين التاريخيين، لذلك سنحت له العديد من الفرص للعمل على احتفالاته بالأهداف، وقد استقر على عدد محدد من الاحتفالات أشهرها على الإطلاق احتفال "سي".

ينفذ رونالدو احتفاله الشهير بالقفز بطريقة محددة في الهواء ومن ثم إطلاق لفظ "si" عند نزوله على الأرض، وهي كلمة إسبانية تُعني "نعم" بالعربية. هكذا يُعبر نجم يوفنتوس عن احتفاله بالأهداف.

ويُشارك الجمهور المتواجد في الملعب رونالدو في قول كلمة "نعم" بحماس قوي ليتردد صداهم في كافة أرجاء الملعب، ذلك بعد أن يقفز اللاعب ويعود للأرض.

وبات احتفال "نعم" يقترن بالبرتغالي في المرحلة الأخيرة من مسيرته الكروية، لكن بدايته كانت حين كان يلعب لريال مدريد.

وأثار إطلاق "صاروخ ماديرا" لصرخة "نعم" على خشبة المسرح عند تسلمه جائزة الكرة الذهبية لعام 2014 متفوقاً على منافسه البارز ليونيل ميسي جدلاً واسعاً، إذ أبدى البعض غضبه منها، وقد كان واضحاً أن مترجم فيفا كان متفاجئاً منه فيما لوحظ بعض الحضور مثل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي يضحكون.

وتحدث رونالدو عن الأمر فيما بعد للتلفاز الإسباني قائلاً: "الصرخة؟ يعرف اللاعبون أني أقوم بهذه الصرخة حينما أسجل أو حين نفوز. إنها صرختنا في ريال مدريد".

وفيما قال المهاجم البرتغالي أنها كانت صرخة فريق ريال مدريد، بدا واضحاً أنها علامة خاصة به لأنه واصل استخدامها حين انتقل ليوفنتوس.

ومع شعبية البرتغالي الجارفة، لم يكن مستغرباً أن يحاول جمهوره تقليد هذا الاحتفال، لكن المثير للاهتمام كان اتباع بعض زملائه المحترفين نفس الخطوة.

احتفل المهاجم الصربي مارك غروييتش بطريقة "نعم" بعدما أحرز هدفاً ضد شالكه عام 2019، حين كان معاراً لهيرتا برلين، وقد تحدث بعدها لصحيفة بيلد قائلاً: "مشاعري كانت نقية ولم أستطع التحكم بها".

"كنت أتطلع دائماً لرونالدو، هو مثل أعلى لي لأنه يعمل بجد كبير على تطوير نفسه".

مؤخراً هذا العام، نفذ فريق نجوم الدوري الكوري هذا الاحتفال خلال مباراتهم الودية ضد يوفنتوس، وهو ما أثار ضحكة ساخرة من النجم البرتغالي الذي كان جالساً على مقاعد البدلاء.

عادة ما يدمج رونالدو أنماطاً مختلفة من احتفالاته خلال قيامه بهذا الاحتفال، تعبيراً عن الثقة بالنفس.

إذ ربما يفتح ذراعيه أثناء جريه تجاه الجمهور، أو يُشير لنفسه في وسط انطلاقته ليقول لهم أنه هو الرجل.

سيكون بالتأكيد سيئاً لو قمت بالاحتفال بطريقة عشوائية، إذ عليك أولاً وضع الكرة في المرمى.