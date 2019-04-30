ما السبب وراء سعي ريال مدريد لضم ندومبيلي؟

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سر تحول اهتمام ريال مدريد صوب تانغي ندومبيلي، لاعب وسط ليون.

وقال الحساب الرسمي لبرنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني أن ريال مدريد قدم عرضاً لضم نغولو كانتي، نجم تشيلسي، مقابل 150 مليون يورو هذا الموسم، إلا أن البلوز رفض التفريط في خدمات لاعب ارتكازه، مما دفع النادي الملكي للتحرك سريعًا لتأمين خدمات ندومبيلي.

وسبق أن أشارت تقارير إيطالية إلى أن ريال مدريد، التقى بممثلي ندومبيلي في الأيام الماضية، للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

يذكر أن الفرنسي المتألق يحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لذلك يسعى ريال مدريد لقطع شوط كبير نحو حسم الصفقة.

وأكدت تقارير أن ريال مدريد خصص 500 مليون يورو، لإبرام صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.