ما هو سبب غياب هالاند عن تشكيلة مانشستر سيتي اليوم؟

البوابة – كشفت صحيفة "Mirror" البريطانية أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند سيغيب عن تشكيلة مانشستر سيتي اليوم أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وأثار غياب هداف الدوري الإنجليزي العديد من التساؤلات، خاصة في ظل المرحلة الحرجة فيما تبقى من مباريات الموسم والتي يحتاج فيها الفريق للنقاط لحسم لقب البريميرليغ.

لماذا يغيب هالاند عن تشكيلة مانشستر سيتي اليوم؟

يقول الصحفي "جيك بولدن" في صحيفة "Mirror" البريطانية أن غوارديولا يمكنه أن يجري 11 تبديلًا في تشكيلة الفريق في حالة أن ذلك قد يساعد فعلًا في مواجهة ريال مدريد الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

ويضيف أن الأمر هذا لا يتوقف فقط على بيب، بل أن الشيخ منصور والإماراتيين الذين يتولون إدارة النادي لم يضخوا المليارات للاستثمار في النادي ليقفوا متفرجين فقط على كل من ليفربول وتشيلسي وهم يربحون أقوى البطولات الأوروبية.

أيضًا لم يتم دفع مئات الملايين على هالاند ببساطة للفوز بالدوري الإنجليزي فقط، فالفريق يمتلك معدل تهديفي عالي بالفعل خلال المواسم السابقة، والتعاقد مع المهاجم النرويجي تم بلا شك للفوز بدوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن غوارديولا قد يريح أسماء أخرى في تشكيلة مان سيتي اليوم أمام إيفرتون استعدادًا لموقعة دوري الأبطال هذا الأسبوع، مثل كيفين دي بروين، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جون ستونز، وجاك غراليش.