ما هي تعليمات زيدان للاعبي ريال مدريد خلال فترة الحجر الصحي؟

بعد إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة بفيروس كورونا، خضع الفريق الأول في ريال مدريد للحجر الصحي، ويحاول لاعبو النادي الملكي تنفيذ تعليمات مدربهم زين الدين زيدان.

وأوصى "زيزو" بضرورة ممارسة كل لاعب تدريباته الفردية في منزله لتجنب زيادة الوزن، والاستعداد لاحتمالية العودة للعمل من جديد في القريب العاجل، وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

وسبق وأن نصح زيدان لاعبيه، خلال العطلات الصيفية الماضية وكذلك عطلة أعياد الميلاد، بالاهتمام بالتغذية، وضرورة النوم ثمان ساعات على الأقل يومياً، وممارسة التمارين الخفيفة لتجنب زيادة الوزن.

وشدد زيدان على التغذية الجيدة للاعبين، حيث قال خوسيه غونزاليس المتخصص في الطب الرياضي، معلقاً على هذه النصيحة: "النقطة الأكثر أهمية هو عدم اكتساب اللاعبين أي وزن، عليهم الاهتمام بالتغذية لأقصى درجة ممكنة، عندما يعودون للعب ليس عليهم اكتساب كيلوغرامات زيادة، عليهم أن يتناولوا طعاماً جيداً، وألا يكونوا كسالى، يتعلق الأمر باحتفاظهم بعادات التغذية الخاصة بهم".

ويؤكد غونزاليس أن الغياب عن التدريبات الجماعية لأسبوعين ليست فترة كافية لفقدان لاعبي ريال مدريد نسق المباريات أو زيادة الوزن، إذا اتبعوا نصائح زيدان والجهاز الفني والطبي، وكذلك المدرب البدني بالنادي.

وكان ريال مدريد أعلن، الخميس الماضي، أنه أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وتسبب إعلان ريال مدريد في قرار رابطة الدوري الإسباني بتأجيل المرحلتين المقبلتين من المسابقة على الأقل.

وقال ريال، في بيان: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة اختبار أحد لاعبي كرة السلة بالنادي جاءت إيجابية بعد فحوص فيروس كورونا كوفيد 19.

"بدءاً من الآن يتبع النادي توصيات فرض الحجر الصحي على فرق كرة السلة وكرة القدم إذ تتقاسم الفرق ملاعب التدريب.

"لقد قررنا أيضاً إغلاق مقر المران ونوصي كل العاملين في هذا المكان بالبقاء في الحجر الصحي".