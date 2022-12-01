سرد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ما حصل بينه وبين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد المباراة التي جمعت منتخبيهما لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حقق "ليو" ورفاقه النصر على "ليفا" وزملائه بهدفين نظيفين أمس الأربعاء، ليتأهل الطرفان سوياً إلى دور الـ 16 من مونديال قطر.

وشهدت المباراة خطأ ارتكبه ليفاندوفسكي بحق ميسي، وحاول نجم برشلونة بعدها الاعتذار لكن قائد "التانغو" تجاهله في تلك اللحظة.

ليفاندوفسكي يحاول الاعتذار من ميسي (المصدر: أ ف ب)



لكن النجمين ظهرا وهما يتبادلان الحديث بعد نهاية المباراة، وقد سرد ليفاندوفسكي عما دار بينه وبين هداف باريس سان جيرمان.

ما طبيعة الحوار الذي دار بين ميسي وليفاندوفسكي؟

قال البولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية: "تبادلنا حديثاً ممتعاً، أخبرته أني لعبت أدواراً دفاعياً أكثر مما جرت العادة من أجل المنتخب".

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه في دور الـ 16 خصمه الأسترالي، فيما يلاقي منتخب بولندا نظيره الفرنسي حامل اللقب.