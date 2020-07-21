مبابي: سأستمر مع باريس سان جيرمان

قال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه سيواصل الرحلة مع فريقه للعام الرابع على التوالي مهما حدث.

وكان الدولي الفرنسي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد باستمرار خلال الأشهر الماضية.

وتحدث مبابي إلى وسائل الإعلام الفرنسية عقب المباراة الودية لباريس سان جيرمان أمام سيلتيك، والتي سجل فيها هدفاً من أهداف فريقه الثلاثة.

وقال مبابي أنه يستعد في الوقت الحالي لبداية الموسم الجديد والذي سيقضيه حتماً مع نادي العاصمة الفرنسية بعد إلغاء الموسم الحالي.

وأضاف: "أود فقط أن أقول أني هنا، سأكون جزءاً من المشروع للعام الرابع على التوالي ولدي كامل الثقة والدعم للمدراء والمشجعين والجميع هنا".

وتابع: "أريد أن أساعد الفريق على الفوز بالألقاب وأن أكون الأفضل في العالم، هذا هو طموحي وما أريد أن أحققه خلال الفترة المقبلة مع فريقي".

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان يمتد حتى الثلاثين من يونيو لعام 2022، ويكثف نادي العاصمة الفرنسية محاولاته من أجل التجديد.