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مبابي لبوغبا: سئمت مما يحصل

منشور 23 آذار / مارس 2022 - 12:13
مبابي وبوغبا
مبابي وبوغبا

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن حوار دار بين النجمين كيليان مبابي وبول بوغبا بعد انضمامها لمعسكر المنتخب الفرنسي استعداداً لفترة التوقف الدولي هذا الشهر.

وتم استدعاء اللاعبين لمواجهة منتخب فرنسا أمام نظيريه منتخبي ساحل العاج وجنوب إفريقيا في الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري.

ولدى لقائهما بعناق حار، سأل بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد مواطنه هداف باريس سان جيرمان عن الأحوال في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب.

وسارع صاحب الـ 23 عاماً بالرد: "لقد سئمت مما يحصل".

وعادة ما تتم ترجمة الحوارات التي تجري بين اللاعبين، إلا أن الحساب لم يترجم ما قاله النجمان فيما بينهما.

ويجري باريس سان جيرمان مفاوضات مع مبابي حالياً في محاولة لإبقائه مع النادي الباريسي لفترة أطول نظراً لانتهاء عقده الصيف القادم.

لكن تخبط الفريق وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا قد يدفع النجم الشاب للتفكير بإنهاء رحلته في العاصمة الفرنسية.

وينطبق الحال على بوغبا الذي يبدو في طريقه للرحيل عن مانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم الجاري أيضاً.

صورة أرشيفية لبول بوغبا وكيليان مبابي
صورة أرشيفية لبول بوغبا وكيليان مبابي
كلمات دالة:باريس سان جيرمانمانشستر يونايتدمنتخب فرنسابول بوغباكيليان مبابي

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