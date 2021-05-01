مبابي مهدد بالغياب عن مواجهة مانشستر سيتي

قال باريس سان جيرمان أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن مواجهة لانس يوم السبت ضمن الدوري الفرنسي بسبب إصابة في ربلة الساق مما يثير الشكوك بشأن قدرته على اللحاق بمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

ويتأخر سان جيرمان 2-1 من مباراة الذهاب في باريس وسيسافر فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر لخوض لقاء الإياب يوم الثلاثاء.

وتعافى مبابي (22 عاماً) من إصابة في الفخذ ليخوض مباراة الذهاب وشارك لمدة 90 دقيقة يوم الأربعاء.

ويتصدر النجم الفرنسي هدافي باريس سان جيرمان هذا الموسم برصيد 25 هدفاً في الدوري المحلي وثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا من بينها ثلاثية في شباك برشلونة.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في الدوري الفرنسي متأخراً بنقطة عن ليل قبل أربع مباريات على نهاية الموسم.