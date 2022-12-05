مبابي "مهووس" في الفوز بكأس العالم 2022

عبر النجم الفرنسي كيليان مبابي عن "هوسه" الشديد ورغبته في الظفر ببطولة كأس العالم 2022 المقام حالياً في قطر بعد قيادة منتخب بلاده للتغلب على بولندا والعبور للدور ربع النهائي.

سجل المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً هدفين من أهداف "الديوك" الثلاثة التي جعلته يتخطى خصمه البولندي أمس الأحد بنتيجة 3-1.

وتصدر اللاعب بالتالي لائحة هدافي المونديال القطري بعدما أصبح في رصيده 5 أهداف في 4 مباريات.

مبابي يحلم بكأس العالم

علق هداف باريس سان جيرمان بعد المباراة في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام: "هدفي الوحيد هو الفوز بكأس العالم.

"هذا ما أحلم به، لم آت إلى هنا للفوز بجائزة الكرة الذهبية (المقدمة لأفضل لاعب في المونديال)، لست هنا لهذا السبب، أنا هنا من أجل مساعدة المنتخب الفرنسي على تحقيق الفوز."

يذكر أن منتخب فرنسا حامل اللقب مدعو لمواجهة غريمه الإنجليزي يوم السبت القادم ضمن الدور ربع النهائي من مونديال قطر في مباراة تعد بالكثير.