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مبابي يتعهد بالبقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:06
كيليان مبابي
كيليان مبابي

تعهد النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي بالبقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم على أن يحاول قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وارتبط اسم الفائز بكأس العالم 2018 مراراً بالانتقال لريال مدريد حين ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

ولا يبدو أن صاحب الـ 23 عاماً يرغب بالبقاء في ملعب بارك دي برانس لما بعد الموسم الجاري، إلا أنه يريد أن ينهي مسيرته مع الباريسيين بأفضل طريقة ممكنة.

وقال مبابي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية: "سأقدم كل ما بجعبتي من أجل الفوز بدوري الأبطال، ولقب الدوري الفرنسي والكأس المحلي.

"أريد أن أمنح المتعة للمشجعين، لأنهم يستحقون ذلك.

"كنت صادقاً (حين تحدث عن رغبته بالرحيل)، كشفت عما يجول بخاطري، أنا سعيد بالبقاء، فهذه مدينتي أيضاً، أنا فرنسي وأريد الفوز بكل الألقاب الممكنة.

"ولدت في باريس وترعرعت فيها، اللعب مع بي إس جي يمنحني شعوراً رائعاً والتواجد إلى جانب عائلتي وأصدقائي أمر مميز."

كيليان مبابي
كيليان مبابي
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