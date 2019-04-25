مبابي يحطم أرقام ميسي ورونالدو

نجح المتألق كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في التفوق على كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، قائد برشلونة.

فقد قال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أمس الأربعاء، أن بطل كأس العالم 2018 يتقدم على الثنائي، على صعيد الأهداف المسجلة في سن 21 عاماً.

وأحرز الفرنسي الذي بلغ عمره العشرين في 20 ديسمبر الماضي 94 هدفاً حتى الآن، مع موناكو وسان جيرمان ومنتخب فرنسا.

أما ميسي فقد أحرز 50 هدفاً، بعمر 21 عاماً، مقابل 35 هدفاً فقط لرونالدو في نفس العمر، وذلك مع المنتخب والأندية.