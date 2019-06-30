مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن اتخاذ كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أولى خطوات الرحيل عن صفوف فريقه في ظل اهتمام ريال مدريد به.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة الباريسي تحاول إقناع النجم الشاب بالتجديد، لكن اللاعب يرفض ذلك، حيث سينتهي عقده بعد 3 أعوام (2022).

وأضافت الصحيفة: "رحيل مبابي هذا الموسم يبدو مستحيلاً، على الأقل بعد تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي، لكن في الصيف المقبل سيبقى في العقد عامين فقط، مما قد يُغير من الأمور حول مستقبله".

وأشارت الصحيفة، إلى أن مبابي كان يتوقع الكثير بعد انضمامه لبي إس جي، لكنه وجد نفسه يتوج فقط بالألقاب المحلية رغم تألقه وكونه أفضل لاعب فرنسي، وذلك ليس كافياً له خاصةً بعد الفشل في تحقيق لقب دوري الأبطال.

وأفاد التقرير، بأن صفقة مبابي ستكون بطيئة جداً، وحالياً اللاعب قوي ومتمسك بقراره بعدم التجديد، لكن هنالك بعض القلق من إمكانية صموده أمام الضغوط والملايين التي توضع على الطاولة للتجديد.