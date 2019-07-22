مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير فرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لا يضع تمديد عقده مع النادي كخيار مستقبلي.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لو باريزيان" التي أكدت أن المهاجم الصاعد لديه خطط أخرى من أجل مستقبله، خاصة مع تعاظم دوره مع الفريق الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة أن مبابي يريد أدواراً أكبر في سان جيرمان، وهو ما صرح به بنفسه من قبل، حيث يرفض لعب دور البطولة بالشراكة مع نيمار.

وأكدت الصحيفة أن الموسم الجديد سيظهر إلى أي مدى أصبح مبابي مسيطراً على الأمور في باريس سان جيرمان، عندما نرى من سيحصل على الدور الأساسي في تسديد ركلات الجزاء، التي كانت لتمنح الفرنسي الحذاء الذهبي الموسم الماضي.

وكانت تقارير سابقة بالفعل قد أكدت أن باريس سان جيرمان فتح الباب أمام رحيل نيمار من أجل الحفاظ على مبابي.

يذكر أن العقد الحالي لمبابي رفقة باريس سان جيرمان لن ينتهي قبل يوليو 2022، أي أن مبابي لا يزال لديه ثلاث مواسم في عقده الحالي.