مبابي يفاجئ باريس سان جيرمان بمطالب جديدة للبقاء

فاجأ النجم الفرنسي كيليان مبابي نادي باريس سان جيرمان بمطالب جديدة بعد أن أعلن الأيام الماضية عن رغبته بعدم تجديد عقده مع الفريق لموسم إضافي بعد عام 2024.

ووضع المهاجم الفرنسي النادي الباريسي في مأزق بقراره الأخير، حيث إما أن يتم بيعه هذا الصيف للاستفادة ماليًا أو أن يرحل في صيف 2024 مجانًا وينتقل لنادي آخر.

مبابي يصدم باريس سان جيرمان بمطالب جديدة

خرج اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بمطالب جديدة للبقاء والاستمرار في باريس سان جيرمان، وذلك وسط ترقب واهتمام بالتعاقد معه من قبل ريال مدريد، وأيضًا نادي مانشستر يونايتد في حال تم الاستحواذ عليه من قبل الشيخ جاسم.

ووفقًا لـ"La Gazzetta Dello Sport"، صرح مبابي قائلًا: "بالنسبة للاعب مثلي، الهدف هو أن أفوز بكل شيء، والجميع يعلم في بي إس جي أنه كان بعض المشكلات والتي سيتعين على النادي دفع ثمنها عاجلًا أم آجلا".

وأضاف: "أنا لم أقل أنني أريد أن يتم بيعي لنادي ريال مدريد أو أنني أنوي الرحيل، لكن كل ما قلته هو أنني لن أفعّل خيار التجديد لموسم إضافي في عقدي مع باريس".

واختتم: "مع باريس سان جيرمان لم يتم الخوض في أي نقاش حول التجديد، ميسي رحل؟ أنها أخبار سيئة، هذا يعني أن الفريق يجب أن يجد بديلًا له في أسرع وقت".