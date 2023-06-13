مبابي يصدر بيانًا رسميًا بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على أنه لم يناقش أبدًا فكرة الاستمرار مع باريس سان جيرمان بعد عام 2024، وذلك خلال بيان رسمي أصدره عقب انتشار أنباء رفضه لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وكان مبابي قد وقع عقدًا مربحًا مع بي إس جي في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث، والذي من الواضح أنه ليس ضمن خطط المهاجم الفرنسي بعد أن كشف يوم أمس أنه ينوي الرحيل بعد انتهاء عقده في 2024.

مبابي يرد في بيان رسمي على أنباء رحيله عن باريس سان جيرمان

وفقًا لوكالة "فرانس برس"، أكد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي أن هذا القرار الذي اتخذه ليس وليد اللحظة، وأن نادي باريس سان جيرمان كان على علم بنيته المغادرة في عام 2024.

اقرأ أيضًا: غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي بعد تحقيقه لدوري الأبطال

وجاء في بيان مبابي: "تم إبلاغ إدارة النادي بهذا القرار منذ 15 تموز 2022 الماضي، وهذه الرسالة فقط لتأكيد ما تم توضيحه بشكل شفهي مع مسؤولين النادي مسبقًا".

وكان إعلان مبابي برغبته عدم التجديد مع النادي الباريسي لموسم إضافي ونيته الرحيل في 2024 أمرًا صادمًا في جميع أنحاء أوروبا، وبدأ عشاق الساحرة المستديرة منذ الآن بإطلاق التكهنات حول الوجهة القادمة للنجم الفرنسي هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يكون باريس سان جيرمان مجبرًا على بيع مبابي هذا الصيف قبل أن يتمكن من المغادرة مجانًا العام القادم، وسيكون ريال مدريد أبرز المهتمين بالمهاجم الفرنسي خاصة بعد خسارة كريم بنزيما ورحيله إلى الدوري السعودي.