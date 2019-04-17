مبابي يفضل الاعتزال على المفاضلة بين ميسي ورونالدو

أكد النجم الصاعد كيليان مبابي أنه لا يستطيع التفريق بين الأسطورتين الحاليتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في اختياره للأفضل بينهما، مشيراً إلى أنه مستعد للاعتزال حتى يترك مكانه لهما في فريقه.

وتألق ميسي أمس وسجل هدفين مميزين في شباك مانشستر يونايتد ليبلغ فريقه برشلونة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما زار كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس شباك أياكس أمستردام بدوره خلال المباراة التي خسرها فريقه في نهاية المطاف 1-2 ليغادر البطولة ذاتها.

وبات في رصيد الأرجنتيني 45 هدفاً في جميع البطولات خلال 42 مباراة خاضها مع البارسا هذا الموسم، يقابلها 26 هدفاً للبرتغالي في 38 مباراة شارك فيها مع يوفي.

ونظراً لتألق النجمين، يبدو المهاجم الفرنسي الشاب مستعداً للتنحي جانباً وترك مكانه لهما في فريقه حتى يتسنى لكليهما المشاركة، وذلك في تصريحات لمواطنته مجلة "فرانس فوتبول".

وقال مبابي: "أستطيع اختيار أحدهما، لكن ذلك سيكون على حساب الآخر، ولا أحد يملك الحق في التخبيس بأي من هذين الوحشين، اختيار أحدهما يعد إهانة لما حققه الآخر من إنجازات.

"حينما كنت أصغر في السن، لطالما استهواني المقارنة بينهما، لكن الأمر تغير مع تقدمي في العمر، مع أني اعترف بدفاعي عن رونالدو في كثير من الأحيان، لكني الآن بت أقل تأكداً.

"يفضل بعض مشجعي برشلونة يوهان كرويف إلى جانب ميسي، فيما يقول آخرون أن كريستيانو رونالدو هو أعظم رياضي شهدته كرة القدم، وأنه ينجح أينما ذهب".

يذكر أن مبابي على موعد مع التتويج بلقب الدوري الفرنسي اليوم الأربعاء بحال فوز فريقه باريس سان جيرمان على نانت.