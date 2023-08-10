مبابي يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان

قرر النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الاستمرار مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده بحسب تقرير نشرته صحيفة "لو باريزيان".

وأعلم اللاعب الشاب رئيس النادي ناصر الخليفي بقراره رغم أنه استبعد من تدريبات الفريق الأول خلال الأيام الماضية.

وعرض الباريسيون على صاحب الـ 24 عاماً تمديد عقده لفترة إضافية، إلا أنه رفض جميع العروض مفضلاً احترام العقد الجاري بين الطرفين والممتد حتى صيف عام 2024.

في المقابل، سعى سان جيرمان لبيع مبابي في ظل هذه التطورات حتى لا يخسره دون مقابل بعد انتهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويبدو أن الهداف المتألق يتطلع للانتقال إلى ريال مدريد العام المقبل في صفقة مجانية.

وليس واضحاً بعد الإجراء الذي سيتخذه مسؤولو باريس سان جيرمان من حيث الإبقاء على استبعاد مبابي أو بإعادته تدريجياً للمشاركة مع الفريق تحت إشراف المدير الفني الجديد لويس إنريكي.