مبابي يقود باريس سان جيرمان لفوز مثير على سانت إيتيان

حقق باريس سان جيرمان فوزاً ثميناً ومثيراً على ضيفه سانت إيتيان بنتيجة 3-2 في اللقاء المجنون الذي شهده ملعب بارك دو برانس ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

جاءت الأهداف جميعها في الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة، وسجل للفائز كلٌ من كيليان مبابي (هدفان) في الدقيقتين 79 و(87 من ركلة جزاء)، وماورو إيكاردي (90+5).

أما هدفا الخاسر فسجلهما دينيس بوانغا (77)، ورومان هاموما (90+2).

بهذا الانتصار، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ليل المتصدر الذي تعادل بدوره مع مونبيلييه بهدفٍ لمثله في افتتاح المرحلة.

فيما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.