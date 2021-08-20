مبابي يقود باريس سان جيرمان لهزيمة بريست

تغلب باريس سان جيرمان على مستضيفه ستاد بريست 29 بأربعة أهداف لاثنين في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسيس جنيه بلي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجل للفائز كلٌ من آندير هيريرا (23)، وكيليان مبابي (36)، وإدريسا غاي (73)، وآنخيل دي ماريا (90+1).

أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق فرانك أونورا (42)، وستيف موني (83).

باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي

بهذا الانتصار، رفع سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب.

فيما بقي رصيد ستاد بريست 29 ثابتاً عند نقطتين في المركز الثاني عشر.

يذكر أن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار غابا عن قائمة الباريسي التي خاضت اللقاء.