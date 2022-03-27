مبابي يوجه إنذاراً لبيريز رئيس ريال مدريد

يبدو أن النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي غير سعيد باهتمام ريال مدريد بالهداف النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ووجه مهاجم باريس سان جيرمان تنبيهاً لفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأشارت الجريدة أن التقارير السابقة التي كشفت أن برشلونة تقدم بعرضٍ لضم هداف النادي الباريسي غير صحيحة، مشددة على أن البارسا خرج من سباق التعاقد مع الفائز بكأس العالم 2018 منذ فترة طويلة.

ومع أن هذه الأنباء تشجع ريال مدريد فيما يتعلق بحتمية جلب المهاجم الفرنسي، إلا أن اللاعب نفسه يريد أن يكون النجم الأوحد في ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ولا يرغب صاحب الـ 23 عاماً في أن ينافسه أي زميل في الفريق على النجومية بشكلٍ مباشر، ويعني هذا أنه لا يريد أن يزامل هالاند الذي تسعى إدارة ريال برئاسة فلورنتينو بيريز لضمه أيضاً.

كما ينطبق الحال على النرويجي الذي لا يرغب أيضاً أن يكون اللاعب رقم 2 في أي فريق ينتقل إليه.

ويعد مانشستر سيتي أبرز المرشحين لضم هالاند في صفقة قد يصل مجموعها الكلي إلى 300 مليون جنيه على مدار 5 مواسم، فيما يبدو مبابي في طريقه للانضمام لريال مدريد في صفقة مجانية بأجور ضخمة.