مبابي يوجه صفعة قوية لباريس سان جيرمان

في صفعة قوية، تجاهل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، محاولات ناديه لتمديد عقده خلال الفترة القادمة.

وأشار موقع "تيلي فوت" الفرنسي إلى أن وكيل أعمال مبابي لم يرد حتى الآن على مسؤولي باريس سان جيرمان، الذين يريدون "تأمين" بقاء المهاجم بربطه بعقد طويل الأمد.

وجاء الرد كالتالي: "مبابي يريد التركيز على كرة القدم فقط هذا الموسم"، الأمر الذي يزيد من احتمال رحيله عن سان جيرمان نهاية الموسم.

بدورها، قالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان "يائس" من الحصول على توقيع مبابي الجديد، لدرجة أنه مستعد لرفع راتبه ليعادل راتب نيمار، الذي يقارب 40 مليون يورو سنوياً.

وتدرك إدارة بطل فرنسا "التهديد الكبير" الذي يشكله ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، الذي وضع مبابي ضمن أولوياته للصيف القادم.

ويبدو أن مستقبل نجم الهجوم لن يكون واضحاً حتى نهاية الموسم، حيث سيقرر بعدها ما إذا كان سيستمر في العاصمة الفرنسية، أو سينتقل لبطولة أقوى في إنجلترا أو إسبانيا.

ويمتد عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان حتى عام 2022، براتب سنوى يبلغ 17.5 مليون يورو.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن النجم الفرنسي يضع هذه الخطة بالتنسيق مع إدارة ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، حتى يستطيع الانتقال بسهولة إلى العاصمة الإسبانية بناءً على رغبة مواطنه زيدان.

وكان "زيزو" أعلن قبل مباراة ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا، رغبته الشديدة في الحصول على خدمات مبابي، حيث قال حينذاك: "أحب مبابي كثيراً وأتمنى أن يكون في فريقي".

وكان ريال مدريد قد تعادل مع باريس سان جيرمان في ملعب سانتياغو بيرنابيو بهدفين لمثلهما، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن ليفربول يحلم أيضاً بالتعاقد مع مبابي خلال المستقبل القريب لقيادة هجوم الريدز على مدار السنوات المقبلة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية هائلة.