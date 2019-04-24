مبادلة في الأفق بين باريس سان جيرمان وإنتر

باشر إنتر ميلان وباريس سان جيرمان مفاوضات بينهما بهدف إجراء صفقة تبادلية وفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وكشف التقرير أن باريس سان جيرمان أبدى رغبته بالتعاقد مع ماورو إيكاردي قائد النيراتزوري السابق، ويبدو مستعداً لإجراء صفقة تتضمن مبادلته بنجم هجومه إيدينسون كافاني.

ومن المتوقع أن يقوم إنتر ببيع الدولي الأرجنتيني الذي تم نزع شارة القيادة منه في فبراير الماضي، مما أثار اهتمام النادي الفرنسي إلى جانب يوفنتوس.

لكن انتقال كافاني في الاتجاه المقابل يعني بالضرورة تخفيض راتبه السنوي الذي يصل إلى 10 ملايين يورو.