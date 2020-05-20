متجر رونالدو يجذب 6.8 مليون

استعرض كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس عبر حسابَيه في "إنستغرام" و"فايسبوك" محتويات متجره، الذي يحمل علامته التجارية “CR7”.

ووفقاً للفيديو، يتضمن المتجر قمصاناً بشعارَي البرتغال ويوفنتوس، وعطوراً، ومستلزمات مدرسية، وأقلاماً، وألعاب أطفال، وهدايا تذكارية، وحقائب صغيرة، جميعها تحمل علامته، إضافة إلى كرات عليها توقيعه وتباع بأسعار أعلى.

وحصد الفيديو، الذي بلغت مدته 32 ثانية، 6.8 مليون مشاهدة، و29 ألف تعليق في المنصتين.