تعاقد مانشستر يونايتد قبل أيام مع النجم الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها نحو 41 مليون جنيه استرليني وفقاً للتقارير.

ويدرس المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير إمكانية الزج بالمدافع البالغ من العمر 28 عاماً في أحد مباريات الشياطين الحمر القادمة.

وقدم النادي الإنجليزي لاعبه الجديد للجماهير في ملعب أولد ترافورد قبل المباراة أمام ليدز يونايتد يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز صاحب الأرض بخمسة أهداف لهدف.

متى سيخوض فاران مباراته الأولى مع مانشستر يونايتد؟

توقعت صحيفة "إكسبريس" البريطانية إضافة لمصادر إعلامية أخرى أن يستهل الفرنسي مشواره مع الفريق أمام ساوثهامبتون يوم الأحد القادم، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعتمد سولشاير على التعاقد الجديد ليلعب إلى جانب هاري ماغواير في متوسط الدفاع.

يذكر أن فاران انتقل إلى يونايتد قادماً من ريال مدريد بعد مسيرة امتدت قرابة عقدٍ من الزمن حقق خلالها العديد من البطولات، كما ساهم في فوز منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.