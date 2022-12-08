متى سيعود بنزيمة للتدرب مع ريال مدريد؟

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن موعد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيمة للمشاركة في التدريبات بعد استبعاده من تشكيلة بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022 بداعي الإصابة.

ونقلت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية تصريحات لمواطنها المدير الفني المخضرم تحدث فيها عن استئناف الهداف المميز للتدريبات، حيث قال: "سيعود كريم للتمرن يوم السبت القادم، نحن نعمل على إعادته إلى الملعب".

ويتزامن هذا الرجوع مع مواجهة منتخب فرنسا المرتقبة أمام نظيره الإنجليزي في ربع نهائي مونديال قطر.

بنزيمة يترقب مصير منتخب فرنسا في المونديال

واضطر قائد ريال مدريد للانسحاب من تشكيلة "الديوك" المشاركة في كأس العالم قبل يوم واحد من انطلاق البطولة نظراً لتعرضه إلى إصابة في الفخذ خلال التدريبات، وقد قدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها احتياجه لنحو 3 أسابيع من أجل التعافي من هذه الإصابة

ومع أن المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشامب كان قادراً على طلب لاعب بدلاً من بنزيمة، إلا أنه فضل الاستمرار بالتشكيلة المتوفرة تحت تصرفه.

وبحال تتويج "الديوك" بلقب مونديال قطر، يمكن أن ينال صاحب الـ 34 عاماً الميدالية الذهبية بحال موافقة المنتخب الفرنسي على ذلك.

يذكر أن النجم المخضرم ظفر بجائزة الذهبية المقدمة لأفضل لاعب في العالم في شهر أكتوبر المنصرم.