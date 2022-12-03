باتت الشكوك تحوم أكثر حول موعد عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور للمشاركة مع المنتخب في بطولة كأس العالم 2022، بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون بهدف نظيف أمس الجمعة لحساب المجموعة السابعة.

وتأهل "السيليساو" في صدارة المجموعة مع ختام الدور الأول لكن الفريق سقط أمام نظيره الكاميروني.

وتعرض الهداف البالغ من العمر 30 عاماً لإصابة في الكاحل، خلال المباراة الافتتاحية أمام منتخب صربيا، ولم يشارك في المباراتين التاليتين أمام منتخبي سويسرا والكاميرون.

متى سيعود نيمار للمشاركة مع البرازيل؟

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إصابة مهاجم باريس سان جيرمان أكثر خطورة مما كان متوقعاً.

وأشارت التوقعات الأولية إلى أن اللاعب سغيب فقط عن مرحلة المجموعات، لكن مشاركته باتت مستبعدة أمام منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ 16ز

وتوقعت الصحيفة عودة نيمار في الدور نصف النهائي، مما يعني غيابه عن مباراتي دور الـ 16 وربع النهائي مبدئياً بحال تأهل منتخب البرازيل.