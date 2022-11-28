مجلس إدارة يوفنتوس يعلن استقالته

قرر مجلس إدارة يوفنتوس الاستقالة من إدارة النادي بشكل نهائي على أن يتم تعيين مجلس ورئيس جديدين في الشهر المقبل.

جاء هذا وفقاً للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو الذي نشر تغريدة كشف فيها عن هذه التطورات، وأكد خلالها أن رئيس النادي أندريا آنييلي على رأس من استقالوا.

وأوضح رومانو كذلك أن النجم التاريخي للنادي بافيل نيدفيد نائب الرئيس اعتزل بدوره.

ويمر يوفنتوس بموسم صعب للغاية في الدوري الإيطالي، وعلى المستوى الأوروبي، حيث يتأخر عن المتصدر المحلي نابولي بفارق عشر نقاط.