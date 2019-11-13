محرز: أنا وصلاح أفضل اللاعبين العرب

أدلى النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي بتصريحات مثيرة في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، حول مكانة اللاعب العربي في البطولات الكبيرة، حيث أكد بأنه مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، يعدان الأفضل على الإطلاق بتاريخ الكرة العربية.

ونقلت المجلة الفرنسية عن محرز قوله: "الكرة الإفريقية غير مظلومة على مستوى ترشيحات جائزة الكرة الذهبية، لكنها يمكن أن تكون قد تعرضت للظلم من ناحية الحصول على فرصة الانضمام لفريق كبير أو على مستوى العقود التي يبرمها اللاعبون الأفارقة.

"أنا شخصياً مقتنع بأمر آخر، وهو أن اللاعبين العرب هم من كانوا يتعرضون للظلم، بسبب عدم إيفائهم حقهم والانتقاص من قيمتهم، عكس اللاعبين الأفارقة الذين تألق عدد كبير منهم في أوروبا، على غرار ديدييه دروغبا، ويايا توريه وسامويل إيتو وإيمانويل أديبايور.

"لكن لم يسبق لنا أن شاهدنا لاعبين عرب وصلوا إلى هذه المرتبة، وأظن أن الاعتقاد كان سائداً في أوروبا بأن اللاعبين العرب مشهورون فقط بأنهم من أفضل المراوغين وليس أكثر من ذلك، كريم بنزيمة مثلاً ليس في وضعنا نفسه لأنه اختار تمثيل منتخب فرنسا".

وختم محرز حديثه بقوله: "كان يجب أن يظهر لاعب واحد فقط كي يكسر هذا العائق. وبالفعل ظهر محمد صلاح وأنا، نحن الوحيدان اللذين تمكنا من اللعب لفريق كبير"، مضيفاً: "لا أدري لماذا تأخر هذا الأمر وأخذ كل هذا الوقت، شغلني هذا الأمر كثيراً ولا أجد أي مبررات له".