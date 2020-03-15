محرز بديل نيمار المحتمل في باريس سان جيرمان

أكدت عدد من التقارير بأن رياض محرز جناح مانشستر سيتي اسمه على طاولة باريس سان جيرمان لضمه الصيف القادم.

يشارك الدولي الجزائري مع سيتي هذا الموسم على فترات ولا يشارك بصفة أساسية، بسبب وجود الثنائي برنانردو سيلفا ورحيم ستيرلينغ.

ووفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، سيحاول النادي الفرنسي اللعب على وتر منع سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لعامين وفقاً للعقوبة الموقعة عليه لإقناع اللاعب بالتوقيع.

ويضع باريس سان جيرمان النجم الجزائري بديلاً لنظيره الشاب كيليان مبابي الذي يخشى النادي الفرنسي من رحيله إلى ريال مدريد الصيف القادم.

لكن التقارير في إسبانيا تشير إلى أن محرز سيكون بديلاً لنيمار دا سيلفا الذي من المتوقع أن يرحل هذا الصيف بعد أن حدد باريس سان جيرمان سعره بـ 150 مليون يورو، وفقاً لعدد من التقارير الصحفية.

بدأ الدولي الجزائري مسيرته في لوهافر ويمكنه حسب الصحيفة العودة مرة أخرى لفرنسا لإكمال مسيرته.

وينتهي عقد محرز مع سيتي صيف عام 2023، بعد أن جاء الموسم الماضي من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي.

ووفقاً لما ذكرته الصحيفة، يبحث النادي الفرنسي عن زيادة عدد اللاعبين في الجناح الأيمن بسبب تقدم آنخيل دي ماريا في العمر وإمكانية رحيل مبابي.