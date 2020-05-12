محرز: ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي

أكد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، أن ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وقال نجم محاربي الصحراء: “أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري، مهما حدث، نجحنا في الحفاظ على نسق الموسم الماضي، لكننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء”.

كما كشف محرز عن اهتمام ليفربول بضمه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، معترفاً بأن تعاقد الريدز لاحقاً مع النجم محمد صلاح أنهى كل شيء.

وأعرب الدولي الجزائري عن رغبته في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي فاز على مستضيفه ريال مدريد 2–1 في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتم تأجيل مباراة العودة على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتأجيل مسابقاته.

وقال محرز “هدفي الآن هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة إلى الكرة الذهبية لا بد من تقديم موسم جنوني، وتسجيل 30 هدفاً، أعرف أنه بوسعي فعل ذلك، لكن الأمر سيكون مثيراً”.

وذكر قائد المنتخب الجزائري، أنه عرف أن جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، كان يخطط للتعاقد معه، بعدما عبر الأخير عن إعجابه بإمكانياته خلال حديثه معه عقب مباراة جمعت بين فريقه السابق ليستر سيتي وناديه الحالي.