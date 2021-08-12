محرز: مانشستر سيتي مستعد للدفاع عن اللقب

بدا النجم الجزائري رياض محرز واثقاً من قدرة فريقه مانشستر سيتي على الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سينطلق موسمه الجديد غداً الجمعة.

ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بعد التعزيزات التي شهدتها صفوف الغريم مانشستر يونايتد، إضافة لتشيلسي صاحب الأداء المتصاعد، وليفربول المتحمس لتعويض خيبات الأمل الأخيرة.

لكن الجناح الجزائري متأكد من قدرته وزملائه على الاحتفاظ باللقب المحلي.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "الإنسان الطبيعي دائماً ما يكون راضياً عن نفسه حين يفوز بالأشياء.

"هذه هي طبيعة البشر، نتواجد هنا لأن النادي اختارنا بسبب عقليتنا الراجحة، المدرب يضغط علينا كل يوم وكل موسم، ولا يستريح أبداً."

وأضاف: "سيكون هذا الموسم صعباً، تشيلسي فريق جيد جداً، وكذلك الأمر بالنسبة لليفربول ومانشستر يونايتد وليستر وتوتنهام وآرسنال، لكننا مستعدون.

"سترافقنا هذه الثقة حينما نشارك أوروبياً، أكدنا جودتنا، لكن لا شيء مضمون هذا العام."