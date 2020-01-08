محرز وصلاح على رأس تشكيلة كاف 2019

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تشكيلة عام 2019 المثالية التي ضمت 11 لاعباً على رأسهم النجمان المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز.

وجاء تشكيل العام مكوناً من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون)

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب) – كاليدو كوليبالي (السنغال) – جويل ماتيب (الكاميرون) – سيرجي أورييه (كوت ديفوار).

الوسط: رياض محرز (الجزائر) – إدريسا غايا (السنغال) – حكيم زياش (المغرب).

الهجوم: محمد صلاح (مصر) – ساديو ماني (السنغال) – بيير إيميريك أوباميانغ (الجابون).

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الذي أقيم الثلاثاء، بمدينة الغردقة، لاختيار الأفضل لعام 2019.

وتوج هدف محرز لاعب منتخب الجزائر بمرمى منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر بجائزة أفضل هدف في العام .

أما جائزة توغو الخاصة فقد جاءت من نصيب كودجوفي أوبيلالي الذي يعد مثالاً يحتذى به في تحدي العقبات وإثبات العقلية المتميزة، بعد تعرضه لحادث إرهابي وهو في حافلة منتخب بلاده، حين كان يلعب حارساً للمرمى، وانتهت مسيرته بعض الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.