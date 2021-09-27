محرز يحذر مانشستر سيتي من ميسي وراموس نجمي باريس سان جيرمان

أكد رياض محرز نجم مانشستر سيتي أن المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء ستكون صعبة للغاية.

ويحل السيتيزنز ضيوفاً على الباريسيين ضمن منافسات المجموعة الأولى ليلة الغد، بعد مواجهتهما السابقة في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم المنصرم والتي انتصر فيها الفريق الإنجليزي.

وتألق الدولي الجزائري في مباراتي المربع الذهبي ولعب دوراً رئيساً في قيادة سيتي للنهائي.

وعزز الفريق الفرنسي صفوفه خلال الصيف بنجوم عالميين أمثال ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويجي دوناروما وأشرف حكيمي وجورجينيو فاينالدوم.

وقال محرز عن لقاء الثلاثاء: "لدى باريس سان جيرمان فريق قوي، أضف إليهم (ليونيل) ميسي وعدة لاعبين آخرين، بات لديهم تشكيلة قوية وأكبر حجماً، سيكون الأمر مثل الموسم الماضي.

"أتوقع مباراة مغلقة سيفوز فيها الطرف الأفضل.

"لديهم نقاط قوى في مختلف المراكز، في المقدمة والدفاع وحراسة المرمى، لديهم راموس ودوناروما، راموس يتمتع بالخبرة وحارسهم جيد جداً.

"لا نفكر بأننا سنفوز عليهم مرة أخرى، هزمناهم من قبل لكن ذلك كان صعباً، وستكون مواجهة أخرى حساسة، علينا أن نركز وأن نلعب بشخصيتنا المعتادة، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.

"تحسن فريقنا كثيراً، سنواجههم ونحن بحالة ثقة مرتفعة."