محرز يقود الجزائر إلى نهائي كأس إفريقيا بهدف قاتل

حقق منتخب الجزائر فوزاً صعباً على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.

ظهرت خطورة محاربي الصحراء مبكراً عندما سدد اسماعيل بن ناصر كرة قوية نجح الدفاع في إبعادها عن مرمى نيجيريا في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 16، أرسل بن ناصر عرضية صوبها رامي بن سبعيني بقوة برأسه لكنها اعتلت المرمى بسنتيمترات قليلة.

وأهدر بغداد بونجاح الهدف الأول للمنتخب الجزائري في الدقيقة 29 بعد أن تخطى الدفاع بسهولة ومهارة كبيرة لكن حارس المرمى النيجيري تصدى للتسديدة التي جاءت بعد انفراد نجم السد القطري.

وتمت ترجمة السيطرة الجزائرية على المباراة بهدف في الدقيقة 40 بشكل عكسي من دفاع منتخب نيجيريا عقب مراوغة وتوغل من الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

لم يكن للمنتخب النيجيري أي خطورة، وكانت جميع محاولاته بعيدة عن المرمى حتى جاء الشوط الثاني ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على عيسى مندي بسبب لمسة يد في الدقيقة 69 بعد الرجوع للإعادة التلفزيونية، سجلها أوديون إيغالو في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل محرز هدفاً قاتلاً من ركلة حرة رائعة أنهت آمال نيجيريا وحسمت اللقاء لصالح الجزائر.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي في المباراة النهائية الجمعة القادمة على ملعب القاهرة.