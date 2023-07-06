محرز يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي براتب أسبوعي يتخطى نصف مليون دولار

وافق نجم نادي مانشستر سيتي رياض محرز على العرض المالي الضخم للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين واللعب بصفوف نادي الأهلي الموسم المقبل إلى جانب عدد من النجوم مثل روبرتو فيرمينو.

وعلى الرغم من قبول النجم الجزائري العرض رسميًا، إلّا أنه وبحسب "Sports Zone" فإن محرز لن يضغط على السيتي وسيترك كل شيء لإدارة النادي للتفاوض حول كل شيء يتعلق بالسعر الذي سيتم طلبه مع النادي السعودي.

محرز إلى نادي الأهلي السعودي براتب أسبوعي يتخطى نصف مليون دولار

كشف التقارير الأخيرة على موقع "Tribalfootball" عن موافقة رياض محرز على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي هذا الصيف، وأشارت التقارير أيضًا أن اللاعب سيتيح المجال أمام الطرفين للاتفاق على قيمة صفقة الانتقال.

اللاعب صاحب الـ32 عامًا سيلعب في صفوف الراقي الموسم المقبل وسيتقاضى راتبًا أسبوعيًا يتخطى نصف مليون دولار تم الاتفاق عليه منذ بداية المفاوضات الشهر الماضي.

الجدير بالذكر أن محرز من المقرر أن ينتهي عقده مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2025، والكرة الآن في ملعب الأهلي السعودي للوصول إلى اتفاق بخصوص السعر الذي سيجعل السيتي يتخلى عن النجم الجزائري في الميركاتو الصيفي الحالي.