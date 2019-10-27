محرز يوجه رسالة لغوارديولا

يعتبر رياض محرز نجم مانشستر سيتي أحد أكثر اللاعبين تطوراً خلال السنوات الأخيرة، بعدما حجز لنفسه مكاناً ضمن عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم المنافسة الشرسة التي يلقاها، فضلاً عن أنه كان وإلى وقت قريب لاعباً "عادياً" بعد انضمامه إلى ليستر سيتي عام 2014.

وبالفعل ساهم الدولي الجزائري في قيادة الثعالب عام 2016 لتحقيق لقب تاريخي بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي، لينتقل صيف العام الماضي إلى مان سيتي بطلب من مديره الفني بيب غوارديولا، مقابل صفقة قياسية بلغت 60 مليون جنيه إسترليني.

وروى النجم فصولاً مثيرة عن مسيرته الكروية من فرنسا إلى إنجلترا، حيث قال في مقابلة مع قنوات "بين إن سبورتس" القطرية بشأن التحوّل الذي أصاب مشواره الكروي بعد قدومه من فرنسا إلى إنجلترا: "كنت مؤمناً كثيراً بنفسي وواثقاً بقدراتي على النجاح، وقدمت كل شيء للوصول لما أنا عليه اليوم".

وبشأن قيادته ليستر سيتي لتحقيق لقب البريميير ليغ صيف عام 2016، قال: "كانت لحظات خاصة لا تنسى أبداً، كنت في غاية السعادة بعد فوزنا باللقب، لم أكن أتوقع نيل اللقب، كان ذلك صعباً جداً، ولكن بعد تحقيقنا الانتصارات تلو الأخرى زاد الإيمان بقدراتنا على نيل الدوري".

وبخصوص علاقته مع جايمي فاردي والثنائي القوي الذي شكله معه في ليستر، قال محرز: "كانت هناك علاقة قوية بيني وبينه، وكنا نتفاهم جيداً في الملعب، لم أكن احتاج للبحث عنه أو التحدث اليه خلال المباريات لأني أعرف تحركاته جيداً، هو أحد أفضل المهاجمين الذين لعبت معهم خلال مسيرتي".

وتطرق محرز إلى قرار الانتقال إلى مانشستر سيتي صيف العام الماضي، وكذلك علاقته مع غوارديولا ووجه رسالة له قائلاً: "أعتقد أني أحسنت الاختيار، لأني ألعب الآن في أفضل فريق، مع أفضل مدير فني وأحسن اللاعبين، أنا سعيد حقاً بالوصول إلى هنا".