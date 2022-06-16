محلل: ساديو ماني سيندم على ترك ليفربول

يرى اللاعب الإنجليزي السابق غابرييل أغبونلاهور الذي يعمل حالياً كمحلل في شبكة "سكاي سبورتس" أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني الذي يبدو على أعتاب الرحيل عن ليفربول صوب بايرن ميونيخ سيندم على قراره.

وسيدخل المهاجم البالغ من العمر 30 سنة العام الأخير من عقده مع الريدز، إلا أنه يريد الرحيل لخوض تجربة احترافية أخرى بعيداً عن ملعب آنفيلد.

ولم تنجح مساعي ليفربول في إقناع السنغالي بالتوقيع على تمديد للعقد المبرم بين الطرفين نظراً لتمسك الإدارة بسقف أعلى محدد للأجور لا يتماشى مع ما يطالب به اللاعب.

ماذا قال أغبونلاهور عن ماني ؟

وقال أغبونلاهور في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إنسايدر" تعليقاً آخر التطورات: "كنت سأحتفظ بماني بصراحة بناء على ما قدمه للفريق من مردود.

"يريد ليفربول الالتزام بسقف أعلى محدد للرواتب، ولا يريد أن يخضع لمطالب أي طرف، متابعة التطورات سيكون أمراً مثيراً للاهتمام

"حين يطالب لاعب بمبالغ باهظة، يكون من الصعب إيقافه، كما أن التمسك به يصبح في غاية الصعوبة.

"ربما يكون هذا الخيار الأفضل للجانبين، ماني يريد تجربة دوري آخر، ويطالب بمبلغ يرى أنه يستحقه وليفربول لا يريد تلبية مطلب اللاعب.

"لا يجب أن تكون هنالك مشاعر سلبية بين الطرفين لكن طريقة ماني في فرض رأيه لم تعجبني، أعتقد أنه سيندم على قراره لأنه قضى وقتاً استثنائياً في ليفربول."