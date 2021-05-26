محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

واصل نجم ليفربول محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، وتوج يوم أمس بجائزة لاعب الموسم باختيار جمهور الريدز.
وتفوق الدولي المصري على لاعب الوسط فابينيو الذي جاء ثانياً، والمدافع ناثانيال فيليبس الذي احتل المركز الثالث.
وقدم محمد صلاح موسماً مميزاً، فسجل 31 هدفاً في 51 مباراة بالمسابقات كافة، 22 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.
محمد صلاح يؤكد أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا
وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: «بالطبع أنا سعيد بهذه الجائزة، خصوصاً أنها من اختيار الجمهور، لكن الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل إلى دوري الأبطال كان الأمر الأكثر أهمية».
«أعتقد أني لعبت جيداً هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي، بل بالفريق، أعتقد أننا إن حظينا بدعم المشجعين في الملعب، لكنا في موقف أفضل بكثير».
«عانينا كثيراً هذا الموسم في غياب الجمهور، لذلك كنت سعيداً بحضورهم في المباراة الأخيرة .كان من الجيد رؤيتهم يعودون إلى الملعب».
ورغم أنه سجل العديد من الأهداف الحاسمة، إلا أن أفضل لحظة في الموسم بالنسبة إلى محمد صلاح لم تكن متعلقة به.
وقال المصري: «اللحظة المضيئة في الموسم كانت هدف أليسون بيكر في ويست بروميتش ،لا يمكنني قول المزيد، كان أمراً لا يصدق، وكما قلت الأمر يتعلق بالفريق وردة فعله بعد الهدف».
وأكد محمد صلاح: «لم أفكر إطلاقاً بإمكانية حدوث ذلك، كانت تلك اللحظة التي شعرت بعدها أننا سنشارك في دوري الأبطال الموسم القادم».
وتابع: «كانت آخر كرة في المباراة، لحظة لا تصدق، كنت سعيداً للغاية من أجله، كانت رأسية رائعة حقاً وغير متوقعة، قام بعمل عظيم ومنحنا النقاط الثلاث».
Via SyndiGate.info
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