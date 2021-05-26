محمد صلاح لاعب الموسم في ليفربول

واصل‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬محمد صلاح‭ ‬حصد‭ ‬الجوائز‭ ‬الفردية،‭ ‬وتوج‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بجائزة‭ ‬لاعب‭ ‬الموسم‭ ‬باختيار‭ ‬جمهور‭ ‬الريدز‭.‬

وتفوق‭ ‬الدولي المصري‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬فابينيو‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثانياً،‭ ‬والمدافع‭ ‬ناثانيال‭ ‬فيليبس‭ ‬الذي‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭. ‬

وقدم محمد صلاح‭ ‬موسماً‭ ‬مميزاً،‭ ‬فسجل‭ ‬31‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬51‭ ‬مباراة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬كافة،‭ ‬22‭‬ منها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭. ‬

محمد صلاح يؤكد أهمية التأهل لدوري أبطال أوروبا

وقال‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لموقع‭ ‬ليفربول‭ ‬الرسمي: ‬‮«‬بالطبع‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬الجمهور،‭ ‬لكن‭ ‬الفوز‭ ‬بمبارياتنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‮»‬‭‬.

‬‮«‬أعتقد‭ ‬أني‭ ‬لعبت‭ ‬جيداً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بي،‭ ‬بل‭ ‬بالفريق،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬إن‭ ‬حظينا‭ ‬بدعم‭ ‬المشجعين‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬لكنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‮».‬‭ ‬

‬‮«‬عانينا‭ ‬كثيراً‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬الجمهور،‭ ‬لذلك‭ ‬كنت‭ ‬سعيداً‭ ‬بحضورهم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭ .‬كان‭ ‬من‭ ‬الجيد‭ ‬رؤيتهم‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‮»‬‭‬.

ورغم‭ ‬أنه‭ ‬سجل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الحاسمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬لحظة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى محمد‭ ‬صلاح‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬متعلقة‭ ‬به‭. ‬

وقال المصري: ‬‮«اللحظة‭ ‬المضيئة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬كانت‭ ‬هدف‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬في‭ ‬ويست‭ ‬بروميتش‭ ،‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬قول‭ ‬المزيد،‭ ‬كان‭ ‬أمراً‭ ‬لا‭ ‬يصدق،‭ ‬وكما‭ ‬قلت‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفريق‭ ‬وردة‭ ‬فعله‭ ‬بعد‭ ‬الهدف‮»‬‭. ‬

وأكد محمد صلاح: ‬‮«‬لم‭ ‬أفكر‭ ‬إطلاقاً‭ ‬بإمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك،‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬شعرت‭ ‬بعدها‭ ‬أننا‭ ‬سنشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬الموسم‭ ‬القادم‮»‬‭. ‬

وتابع: ‬‮«كانت‭ ‬آخر‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬لحظة‭ ‬لا‭ ‬تصدق،‭ ‬كنت‭ ‬سعيداً‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجله،‭ ‬كانت‭ ‬رأسية‭ ‬رائعة‭ ‬حقاً‬ وغير‭ ‬متوقعة،‭ ‬قام‭ ‬بعمل‭ ‬عظيم‭ ‬ومنحنا‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬