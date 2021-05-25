محمد صلاح يرفض جائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي

أنهى محمد صلاح هداف منتخب مصر وفريق ليفربول موسمه مع الريدز في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مميز رغم خسارته معركة الحذاء الذهبي لمصلحة غريمه هاري كاين مهاجم توتنهام بفارق هدف وحيد في المرحلة الأخيرة من الموسم الذي انتهى مساء الأحد.

وتأهل ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بحصوله على المركز الثالث.

وخلال المباراتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي لم يتمكن محمد صلاح من فض الشراكة مع كاين الذي توج بالحذاء الذهبي برصيد 23 هدفاً بفارق هدف وحيد عن النجم المصري الذي كان باستطاعته أن يصل إلى الهدف 25 بكل سهولة خلال اللقاءين الماضيين، بداية من بيرنلي وأخيراً، أمام كريستال بالاس.

وأهدر محمد صلاح ما لا يقل عن 4 فرص محققة خلال المباراتين الأخيرتين، خاصة المرحلة الأخيرة أمام كريستال بالاس بعدما سنحت له فرصة عظيمة لتسجيل هدف فريقه الثالث وهدفه الشخصي رقم 23 ليتساوى مع كين، لكن الدولي المصري رفض جائزة الحذاء الذهبي التي فاز فيها 3 مرات خلال المواسم الماضية.

وجاءت هذه الهجمة في آواخر الشوط الثاني من مباراة كريستال بالاس بعدما انفرد محمد صلاح بالمرمى بعد تمريرة مميزة من زميله روبرتو فيرمينو، لكن النجم المصري وضع الكرة خارج المرمى بصورة غريبة وسط اندهاش المهاجم البرازيلي.

بدوره، نجح كاين نجم توتنهام في التغلب على صلاح في سباق الحذاء الذهبي لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.

وخاض محمد صلاح وكاين مبارياتهما الأخيرة في الموسم يوم الأحد، ضد كل من كريستال بالاس وليستر سيتي، على الترتيب، ليفشل الأول في هز الشباك في فوز فريقه بهدفين نظيفين، وينجح الثاني في تسجيل هدف في شباك الثعالب في المباراة التي انتهت بفوز سبيرز برباعية لهدفين.

بهذا، رفع نجم توتنهام رصيده إلى 23 هدفاً مقابل 22 لـ محمد صلاح، فيما جاء برونو فيرنانديش، نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 18 هدفاً، يليه باتريك بامفورد من ليدز يونايتد، وسون هيونغ مين نجم توتنهام بـ 17 هدفاً لكلٍ منهما.

وانتهت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويج مانشستر سيتي باللقب، وتأهل كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي إلى دوري أبطال أوروبا.

ترتيب محمد صلاح ضمن هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

هاري كاين - 23 هدفاً

محمد صلاح - 22 هدفاً

برونو فيرنانديش - 18 هدفاً

باتريك بامفورد - 17 هدفاً

سون هيونغ مين - 17 هدفاً