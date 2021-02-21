محمد صلاح متهم من جديد بـ «الغطس»

عادت اتهامات الغطس للنجم محمد صلاح هداف ليفربول للظهور من جديد عقب سقوط الريدز أمام إيفرتون بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وأصبح المصري داخل قفص الاتهام عقب سقوطه غير المبرر خلال لقاء ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، مما دفع الجماهير لانتقاد صلاح، والتنويه إلى أنه يحاول دائماً الغطس والسقوط داخل منقطة الجزاء.

ونشر عدد من المغردون، صوراً لصلاح خلال مبارياته السابقة أثناء سقوطه الذي اعتبروه "غطساً"، فيما نشر آخرون عدداً من الصور الساخرة.