محمد صلاح يرد على منتقديه

رد النجم المصري محمد صلاح على منتقديه بشأن تفكير ليفربول في بيعه، رغم حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين.

ونشر صلاح تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، مساء السبت، سخر فيها من منتقديه.

في السياق نفسه، رد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري، على منتقدي هداف ليفربول في الفترة الأخيرة، رغم تقديمه مستويات جيدة في مختلف البطولات التي شارك فيها.

وكتب عباس تغريدات جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" السبت، أوضح خلالها أن موكله كان هداف الريدز موسم 2017-2018، في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وفي عام 2018-2019 كذلك.

وأكد عباس أن صلاح، سيكون هداف ليفربول هذا الموسم أيضاً، مضيفا أنه منذ انضمامه إلى بطل أوروبا عام 2017، لم يفقد أي حذاء ذهبي، مع أنه ليس مهاجماً بمعنى الكلمة.