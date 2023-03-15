محمد صلاح يقترب من باريس سان جيرمان

البوابة - بات النجم المصري محمد صلاح يدرس الرحيل جدياً عن ليفربول الصيف القادم رغم تمديد عقده مطلع الموسم الجاري بحسب تقارير إسبانية.

وقال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن النادي الإنجليزي قد يجني مبالغ طائلة نظير بيع "مو" والتي سيتم استثمارها في إعادة بناء الفريق.

ويتابع باريس سان جيرمان تطورات وضعية صاحب الثلاثين عاماً مع الريدز كونه يدرك أن أيام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه باتت معدودة على الأغلب، وفي ظل كثرة إصابات البرازيلي نيمار جونيور وإمكانية بيعه.

باريس سان جيرمان يختار صلاح لتدعيم صفوفه

يحتاج الباريسيون لمهاجم قادر على شغل الفراغ الذي من شأن رحيل "ليو" أو نيمار أن يتركه، ويعد هداف ليفربول التاريخي بالتالي أبرز الخيارات.

ولم يكشف فيتشاخيس عن القيمة التي سيطالب ليفربول بها مقابل التخلي عن نجمه، إلا أن موقع "ترانسفير ماركت" يقيم سعر المصري بحوالي 80 مليون يورو.

يذكر أن العقد الذي يربط ليفربول بصلاح يمتد حتى صيف عام 2025.