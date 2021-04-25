محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تحطيم الأرقام القياسية بالهدف الذي تمكن من تسجيله في شباك نيوكاسل يونايتد أمس على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ورفع المصري رصيده إلى 20 هدفاً في البطولة هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين برصيد 21 هدف.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" أن صلاح بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفاً أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم متتالية.

وسجل المصري 32 هدفاً خلال 36 مباراة في موسم 2017-2018، وفي موسم 2018-2019 سجل 22 هدفًا في 38 لقاء، أما هذا الموسم 2020-2021، فسجل 20 هدفاً في 32 مباراة حتى الآن.

وتفوق صلاح على الثنائي روبي فاولر ولويس سواريز اللذين نجحا في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر خلال موسم واحد مع ليفربول في مناسبتين فقط.