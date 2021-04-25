وسائل الإعلام تسلط الضوء على غضب محمد صلاح

سلطت وسائل الإعلام البريطانية وأبرزها صحيفة "ذي سن" الضوء على حالة الغضب التي انتابت محمد صلاح، بعد نهاية مباراة فريقه ليفربول أمام مستضيفه نيوكاسل يونايتد بالتعادل 1-1.

ونشرت الصحيفة صورا للمصري، ومعالم الغضب ظاهرة عليه، قبل أن يغادر فوراً الملعب إلى نفق اللاعبين دون أن يصافح أحداً.

ورغم افتتاح الريدز باب التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الثالثة عن طريق صلاح، إلا أن نيوكاسل عادل النتيجة عندما كانت المواجهة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع عبر جوزيف ويلوك.

بهذا التعادل، أهدر ليفربول نقطتين ثمينتين ورفع رصيده إلى 54 نقطة في المركز السادس وزادت مهمته تعقيداً في حجز أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم قبل 5 مراحل على نهاية الدوري.